    • আজ মঙ্গলবার, ৬ কার্তিক, ১৪৩২ | ২১ অক্টোবর, ২০২৫
    খেলা

    বরখাস্ত রিজওয়ান, নতুন অধিনায়ক আফ্রিদি

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৭ এএম
    পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব ফিরে পেলেন শাহিন আফ্রিদি। ওয়ানডে দলের অধিনায়কত্ব করবেন তিনি। মোহাম্মদ রিজওয়ানকে সরিয়ে নতুন অধিনায়ক হিসেবে শাহিন আফ্রিদিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

    পাকিস্তান ক্রিকেটে রদবদল সবসময় চলতেই থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় আবারও নেতৃত্ব পরিবর্তন এলো। অবশ্য পরিবর্তনের গুঞ্জন ছিল আগে থেকেই। সোমবার (২০ অক্টোবর) এক সভায় এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

    ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান কোচ মাইক হেসন, হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর আকিব জাভেদ ও জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটির সদস্যদের উপস্থিততে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে বাছাই করা হয়।

    মজার ব্যাপার হলো, ২০২৩ সালে শাহিন আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হয়েছিল। কোনো কারণ ছাড়াই মাত্র এক সিরিজ পরে তাকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

    যদিও পিএসএলে অধিনায়ক হিসেবে বেশ সফল শাহিন আফ্রিদি। তিনি লাহোর কালান্দার্সকে ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৫ সালে মোট তিনবার শিরোপা জিতিয়েছেন।

    আফ্রিদি এখন পর্যন্ত ৬৬টি ওয়ানডে ও ৯২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, মোট ২৪৯টি উইকেটও শিকার করেছেন। এছাড়া ৩২টি টেস্ট ম্যাচে ১২০টি উইকেট শিকার করেছেন তিনি।

