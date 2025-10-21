চকরিয়ায় মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের নতুন কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএমইউজে) চকরিয়া উপজেলা শাখার ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি-নূর মোহাম্মদ মানিক, দৈনিক আমার বার্তা চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি; সিনিয়র সহ-সভাপতি মাষ্টার শাহ মোহাম্মদ জাহেদ, বাংলাদেশ বেতার চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি; সাধারণ সম্পাদক-নুরুদ্দোজা জনি, দৈনিক দিনকাল চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।
সোমবার (২০ অক্টোবর) রাত ১০ টার সময় কক্সবাজারের কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়ন কক্সবাজার জেলা শাখার প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কন্ঠ ভোটের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নূর মোহাম্মদ মানিককে সভাপতি, মাষ্টার শাহ মোহাম্মদ জাহেদকে সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং নুরুদ্দোজা জনিকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১৯ সদস্য বিশিষ্ট আগামী ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি কমিটি গঠিত হয়েছে। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলহাজ্ব সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নীলু, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহাগ আরেফিন, কক্সবাজার জেলা সভাপতি আব্দুল আলীম নোবেল, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান সোহেল, চকরিয়া উপজেলা কমিটির সদস্য ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।
কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব সোহেল আহমেদ নব-নির্বাচিত চকরিয়া উপজেলা কমিটির নেতৃবৃন্দকে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান, অধিকার আদায়ের দৃঢ় প্রত্যয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পেশাদারিত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন।
এই সময় নব-নির্বাচিত চকরিয়া উপজেলা সভাপতি নূর মোহাম্মদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক নুরুদ্দোজা জনি নির্যাতিত সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ানোসহ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হলেন: সহ-সভাপতি সাইরাজ চৌধুরী (আপন কন্ঠ), সহ-সভাপতি আলাউদ্দীন আলো (আপন কন্ঠ), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আইয়ুব (দৈনিক ভোরের সময়), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন (দৈনিক ভোরের সময়), প্রচার সম্পাদক রেজাউল করিম (দৈনিক আজকের বসুন্ধরা), দপ্তর সম্পাদক ওসমান সরওয়ার (প্রতিদিনের কাগজ), অর্থ সম্পাদক শওকতুল ইসলাম (দৈনিক ইনফো বাংলা), নির্বাহী সদস্য সৈয়দ ঈসমাইল হোসেন সিরাজী (সোনালী বার্তা), সম্মানিত সদস্য মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ (সময়ের কন্ঠস্বর), সম্মানিত সদস্য ইসমাইল হোসেন তুহিন (দৈনিক বাংলার ডাক), সম্মানিত জুবাইরুল ইসলাম (সি প্লাস টিভি), সম্মানিত ইয়ার রহমান আনান (দৈনিক আলোকিত সকাল), সদস্য রিদুয়ানুল হক (দৈনিক মুক্ত খবর), আরফাতুল ইসলাম সানি (দৈনিক ঘোষণা), সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন (গণকণ্ঠ), সদস্য ফজলুল হাসান রিয়াদ (দৈনিক বণিক বার্তা)।
এসআর