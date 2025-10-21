সবুজ উদ্ভিদ বাঁশ হতে পারে আপনার পুষ্টিকর খাবারের উৎস

কেবল ঘরবাড়ি বা আসবাবপত্রের কাজে নয়, চিরসবুজ উদ্ভিদ বাঁশ হতে পারে আপনার পুষ্টিকর খাবারের উৎসও। ঘাস পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্য বাঁশ, আর এর ঝাড়ে সময়ের ব্যবধানে যে নরম অংশটি গজায়, সেটিই পরিচিত ‘বাঁশ কোড়ল’ নামে।
বাংলাদেশের বিশেষ করে পার্বত্য এলাকা ও সিলেটে বাঁশ কোড়ল দিয়ে নানা রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয়। এর মধ্যে মুলি বাঁশের কোড়ল সবচেয়ে জনপ্রিয়। চীনে বাঁশ কোড়লকে বলা হয় ‘স্বাস্থ্যকর খাবারের রাজা’, কারণ এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ ও প্রোটিন।
বাঁশের কোড়লে ৮৮-৯৩% পানি, ১.৫-৪% প্রোটিন, সামান্য চর্বি, চিনি, সেলুলোজ ও খনিজ পদার্থ থাকে। এই প্রাকৃতিক উপাদান শরীরের নানা সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে।
বাঁশের কিছু উপকারিতা :
কাশি কমায়, বিশেষ করে শীতকালে শিশু ও বয়স্কদের জন্য উপকারী।
হাঁপানির উপসর্গ লাঘবে সহায়ক।
রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।
উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী খাদ্য।
বাঁশ কোড়ল রান্নার কিছু জনপ্রিয় উপায়:
বাঁশ কোড়লে শুটকি: সিদ্ধ করা বাঁশ কোড়ল কুচি করে কেটে শুটকি, পেঁয়াজ, তেল, লবণ ও মরিচ দিয়ে ভেজে রান্না করতে হয়। চাইলে শুটকির বদলে চিংড়িও ব্যবহার করা যায়।
বাঁশ কোড়লে মাংস: মুরগি বা অন্যান্য মাংস রান্না হওয়ার ১০-১৫ মিনিট আগে সিদ্ধ বাঁশ কোড়ল যোগ করলে হয় অনন্য স্বাদের পদ।
বাঁশ কোড়ল সালাদ: সিদ্ধ করে ঠান্ডা বাঁশ কোড়ল সালাদ হিসেবেও খাওয়া যায়।
চিংড়ির দোপেঁয়াজা বা স্যুপ: চিংড়ির দোপেঁয়াজায় বাঁশ কোড়ল দিলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়। এ ছাড়া স্যুপ বা স্টার ফ্রাইতেও ব্যবহার করা যায়।
