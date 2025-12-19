গাজীপুরে কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৫ ইউনিট

গাজীপুরের পূবাইলে দিশারী নামে একটি প্যাকেজিং কারখানায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। নিয়ন্ত্রণে সেখানে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট কাজ করছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বসুগাঁও এলাকার সজন ফিলিং স্টেশন-সংলগ্ন কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৩টার দিকে দিশারী প্যাকেজিং কারখানায় হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।
খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ৩টি এবং গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স গাজীপুরের উপসহকারী পরিচালক মো. মামুন জানান, কারখানা ভবনটি মূলত স্টিলের কাঠামোর (ইসপাত) তৈরি। আগুনের তীব্রতায় ভবনটি যে কোনো সময় ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের ৫টি ইউনিট নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এখনো আগুনের সঠিক কারণ জানা যায়নি। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর আমাদের কাছে নেই।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চারপাশ থেকে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। তবে কারখানার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।
এনআই