    দেশজুড়ে

    হাদির মৃত্যুতে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পোস্ট, বাঁশখালীতে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

    মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৪ পিএম
    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ফেসবুকে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে উল্লাস প্রকাশের অভিযোগে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

    শুক্রবার(১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বাঁশখালী পৌরসভার সৈয়দ বাহারুল্লাহপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তারকৃত আবদুল জব্বার বাঁশখালী উপজেলা যুবলীগের সদস্য এবং পৌরসভা শ্রমিক লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাঁশখালী পৌরসভার সৈয়দ বাহারুল্লাহপাড়ার মৃত গণী মিয়ার ছেলে।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর আবদুল জব্বার তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে একটি স্ট্যাটাস দেন। তার এই মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বাঁশখালীর রাজনৈতিক অঙ্গন ও সাধারণ ছাত্র-জনতার মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ছাত্র-জনতা তাকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে আসছিল।

    বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালেদ সাইফুল্লাহ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আবদুল জব্বার কেবল এই ফেসবুক পোস্টের কারণেই বিতর্কের মুখে পড়েননি; তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা দুটি মামলারও এজাহারভুক্ত আসামি।

    পুলিশ জানিয়েছে, আবদুল জব্বারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

    এনআই

