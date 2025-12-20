এইমাত্র
    ম্যানসিটি, লিভারপুলের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা (২০ ডিসেম্বর)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৪ এএম

    অ্যাশেজ টেস্টের গুরুত্বপূর্ণ দিনের খেলা আজ। লিভারপুল, ম্যানসিটি ও রিয়াল মাদ্রিদ নামবে নিজেদের লিগে ভিন্ন ম্যাচে।

    ক্রিকেট

    মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট, ৩য় দিন

    নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

    ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

    অ্যাডিলেড টেস্ট, ৪র্থ দিন

    অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

    ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

    বিগ ব্যাশ লিগ

    থান্ডার-সিক্সার্স

    বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

    ফুটবল

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    নিউক্যাসল-চেলসি

    সন্ধ্যা, ৬–৩০ মি. স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    ম্যান সিটি–ওয়েস্ট হাম

    রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    টটেনহাম–লিভারপুল

    রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    এভারটন–আর্সেনাল

    রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    লা লিগা

    রিয়াল-সেভিয়া

    রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

    এবি

