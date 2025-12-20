শহীদ হাদির জানাজা পড়তে বাস দিচ্ছে জবি প্রশাসন

এইমাত্র
    শিক্ষাঙ্গন

    ক্যাম্পাস প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০৩ এএম
    শহীদ ওসমান হাদির জানাজায় অংশগ্রহণে শিক্ষার্থীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রশাসন।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টায় জবি ক্যাম্পাস থেকে মানিক মিয়া এভিনিউয়ের উদ্দেশ্যে বাস ছেড়ে যাবে।

    শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির জানাজায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মানিক মিয়া এভিনিউয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

    এতে আরও বলা হয়, জানাজায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত সময়ের আগেই ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

    উল্লেখ্য, জুলাই যোদ্ধা শহীদ শরিফ ওসমান হাদির জানাজা শনিবার বেলা ২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে।

