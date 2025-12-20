এইমাত্র
ওসমান হাদির জানাজায় তিন স্তরে নিরাপত্তা তল্লাশি
যশোরে মিলছে না বিনামূল্যের দামি ইনজেকশন
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক দল ঘোষণা
শহীদ হাদির জানাজা পড়াবেন বড় ভাই
জামাতে নামাজ আদায় করে পুরস্কৃত হলেন ১৯জন
হিমেল হাওয়ায় ফুলবাড়ীতে জনজীবন বিপর্যস্ত
ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, শেষ গোসলের জন্য হৃদরোগ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে হাদিকে
গ্যাস সংকটে অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প
কবি নজরুলের পাশেই সমাহিত হবেন হাদি, খোঁড়া হচ্ছে কবর
সুদানে নিহত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মরদেহ দেশে পৌঁছেছে
আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
দেশজুড়ে
জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
অলি আহমদ মাহিন, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭ এএম
জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে শিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
ট্যাগ :
জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদী
বিক্ষোভ মিছিল
মৌলভীবাজার
