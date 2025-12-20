এইমাত্র
  • ওসমান হাদির জানাজায় তিন স্তরে নিরাপত্তা তল্লাশি
  • যশোরে মিলছে না বিনামূল্যের দামি ইনজেকশন
  • টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক দল ঘোষণা
  • শহীদ হাদির জানাজা পড়াবেন বড় ভাই
  • জামাতে নামাজ আদায় করে পুরস্কৃত হলেন ১৯জন
  • হিমেল হাওয়ায় ফুলবাড়ীতে জনজীবন বিপর্যস্ত
  • ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, শেষ গোসলের জন্য হৃদরোগ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে হাদিকে
  • গ্যাস সংকটে অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প
  • কবি নজরুলের পাশেই সমাহিত হবেন হাদি, খোঁড়া হচ্ছে কবর
  • সুদানে নিহত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মরদেহ দেশে পৌঁছেছে
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, শেষ গোসলের জন্য হৃদরোগ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে হাদিকে

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৫ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৫ পিএম

    ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, শেষ গোসলের জন্য হৃদরোগ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে হাদিকে

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৫ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ময়নাতদন্ত শেষে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে বের করা হয়েছে।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা নাগাদ ময়নাতদন্ত শেষ হয়। এরপর তার মরদেহ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের উদ্দেশে যাত্রা করে।

    সেখানে গোসল শেষে তার মরদেহ জানার উদ্দেশে বের করা হবে। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় দপুর দুইটায় হাদির নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবরের পাশে সমাহিত করা হবে তাকে।

    এদিকে এদিন ভোর থেকেই হাদিকে শেষবারের মতো দেখতে দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই এসেছেন হাসপাতালের সামনে। দেশে আজ (শনিবার) একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হচ্ছে। সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকছে।

    এর আগে, গত বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেন।

    উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে গুরুতর আহত হন ওসমান হাদি। এরপর ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার সার্জারি হয়। পরে পরিবারের ইচ্ছায় তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর গত ১৫ ডিসেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    শেষ গোসল হৃদরোগ হাসপাতাল ওসমান হাদি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…