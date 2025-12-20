জামাতে নামাজ আদায় করে পুরস্কৃত হলেন ১৯জন

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় টানা ৪১ দিন মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করে পুরস্কার পেয়েছেন ১৯ শিশু-কিশোর। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজ শেষে উপজেলার বারশত ইউনিয়নের গুন্দীপ হাজী আসকর আলী জামে মসজিদে এলাকাবাসী ও মসজিদ কমিটির উদ্যোগে এমন আয়োজন করা হয়।
এর আগে শিশু-কিশোরদের নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে ওই মসজিদটির ইমাম ও মুসল্লিরা ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৫ বছরের কম বয়সের কিশোররা যদি একটানা ৪১ দিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে তাহলে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হব। সেই ঘোষণায় আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত ৪১ দিন জামাতে নামাজ পড়ে পুরস্কার জিতে নিয়েছে এসব কিশোর।
পুরস্কার হিসেবে ১৯ জন শিশু- কিশোরের মধ্যে ৪১ দিন টানা নামাজ আদায় করা ৬জনকে সাইকেল ও ৪১দিনের কম নামাজ আদায় করা ১৩জনকে পাঞ্জাবি উপহার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কৃতদের মধ্যে সাইকেল উপহার পেয়েছেন, সাদিম, আবিদুল ইসলাম, জুবায়েদ, রাফি আহমেদ রেজা, সাঈদুল ইসলাম ও ওয়াহেদ। এছাড়া পাঞ্জাবী উপহার পেয়েছেন, রকিব, রাকিব, মিরাজ(১), মিরাজ(২), হামিম, ইকরাম, ওমায়ের, শাহাদাত, রায়হান আল- আমিন, তুষার, রেজভী ও সাহাবউদ্দীন।
মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি বলেন, ‘এমন উদ্যাগের মাধ্যমে গ্রামের তরুণ ও যুবকেরা নামাজের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।’
মসজিদের খতিব বলেন, ‘ভবিষ্যতে যুবকদের নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে।’
ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
ইখা