পানছড়িতে লাখ টাকার সেগুন কাঠ আটক

অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা সেগুন কাঠ আটক করেছে পানছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩ বিজিবি)। শনিবার (২০ ডিসেম্বর ) ভোর আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে জেসিও নায়েব সুবেদার মো. শহিদ আলমের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে পুজগাং বিজিবি ক্যাম্প থেকে প্রায় ১ দশমিক ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে করল্ল্যাছড়ি এলাকায় মালিকবিহীন অবস্থায় ৯৬ দশমিক ৬২ ঘনফুট (৭৬ টুকরা) সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়।
আটক কাঠের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ২০ হাজার ৭৭৫ টাকা। পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাঠ আইনগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পানছড়ি বন বিভাগের কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবি জানায়, অবৈধ কাঠ পাচার রোধে সীমান্ত ও পাহাড়ি এলাকায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ইখা