শোকে স্তব্ধ হাদির গ্রামের বাড়ি

শোক আর বেদনায় স্তব্ধ শহীদ শরীফ ওসমান হাদির নিজ জন্মস্থান। শুধু গ্রামের বাড়ি নয়, বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি জেলার নলছিটিসহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলবাসীর মধ্যেও শোকের ছায়া দেখা যাচ্ছে। হাদির হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন দক্ষিণাঞ্চলবাসী।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, হাদিশূন্য বসতভিটায় চেনা-অচেনা অসংখ্য মানুষ ভিড় করছেন। শোকের মাতম চলছে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঝালকাঠির এসএস কামিল মাদ্রাসাসহ পুরো এলাকায়। শেষবারের মতো প্রিয় মানুষটিকে দেখতে না পারার আক্ষেপে ভারি হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীর হৃদয়। একই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও সর্বোচ্চ বিচারের দাবি এলাকাবাসীর।
সুগন্ধা নদীর তীরে গড়ে ওঠা নলছিটি শহরের একটি টিনশেড ঘরেই ১৯৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন শরীফ ওসমান হাদি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হাদির শৈশব-কৈশোর কেটেছে এখানেই। তার বাবা মাওলানা আবদুল হাদি ও মা তাসলিমার ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট এবং পরিবারের সবচেয়ে আদরের।
গ্রামবাসী জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই হাদি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক শক্ত কণ্ঠস্বর। ২০০০ সালে ঝালকাঠির নেছারাবাদ এন এস কামিল মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকেই ২০০৭ সালে দাখিল এবং ২০০৯ সালে আলিম পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে জেলা পর্যায়ে একাধিক পুরস্কার অর্জন করেন হাদি।
পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। স্বজন, শিক্ষক, সহপাঠী ও গ্রামবাসীর কাছে হাদি শুধু একটি নাম নয়-চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি। তাই তার আকস্মিক ও নির্মম মৃত্যু কেউই মেনে নিতে পারছেন না। হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তার বাড়ির সামনে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। বর্তমানে নলছিটিতে থাকা তার বোন ও ভগ্নিপতি ঢাকায় চলে যাওয়ায় বাড়িটি পড়ে আছে নিঃশব্দ ও শূন্য। শেষবারের মতো প্রিয় হাদিকে দেখতে না পারার বেদনায় কাতর ঝালকাঠিবাসী।
বিপ্লবী এই তরুণের হত্যায় সারাদেশের মতো তার নিজ জেলাতেও তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিয়েছে শরীফ ওসমান হাদির প্রাণ। এলাকাবাসীর বিশ্বাস হাদির আদর্শ, সাহস আর কর্মের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন হাজার বছর।
এদিকে ওসমান হাদির মৃত্যুতে তার রুহের মাগফেরাত কামনায় ঝালকাঠিতে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বাদ জোহর এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে। বিভিন্ন মসজিদ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মুসল্লীরা জানাযায় অংশ গ্রহন করেন। জানাজা শেষে ওসমান হাদির রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ সময় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা হাদি হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। গায়েবানা জানাজায় স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যু শুধু তার পরিবার কিংবা সহকর্মীদের জন্য নয়, পুরো সমাজের জন্যই অপূরণীয় ক্ষতি।
অন্যদিকে হাদীর মৃত্যুর প্রতিবাদে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে বরিশাল নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদ ও হত্যার ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা।
এ ছাড়াও শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচরে প্রয়াত বিএনপি নেতা মো. ফরিদ হোসেন রাড়ীর স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বলেছেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই পরিকল্পিতভাবে জুলাই যোদ্ধা, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে নানা অজুহাতে জাতিকে বিভ্রান্ত করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। হাদির ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড সেই গভীর ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। হাদির ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে যখন দেশজুড়ে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হচ্ছে, তখন একটি চক্র সেই ন্যায্য দাবিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’
