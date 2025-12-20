এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    খেলা

    ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৫৩ পিএম
    ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা

    আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। দল থেকে বাদ পড়েছেন টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক শুভমান গিল। দলে ফিরেছেন আরেক টপ অর্ডার ব্যাটার ইশান কিষাণ।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও তার আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করে। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের রেশ ভালো না হওয়ায় মূলত বাদ পড়েছেন গিল।

    আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ভারত ছাড়াও এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা।

    ভারতীয় স্কোয়াড: সুরিয়াকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার), সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং, জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হার্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর ও আক্সার প্যাটেল।

