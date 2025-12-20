এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    লোহাগাড়ায় ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

    মো. মিনহাজ উদ্দীন, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:০১ পিএম
    লোহাগাড়ায় ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

    চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরীফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) আসরের নামাজের পর উপজেলার বটতলী চৌধুরী প্লাজার সামনে লোহাগাড়া উপজেলা সচেতন ছাত্র-জনতার উদ্যোগে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

    জানাজায় ইমামতি করেন বড়হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা জুনাইদ চৌধুরী। লোহাগাড়া উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী জহির উদ্দীনের সঞ্চালনায় জানাজায় উপস্থিত ছিলেন আধুনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দীন,সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ নুরুচ্ছাফাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাধারণ জানগণ।

    জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বড়হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম.জি জুনাইদ বলেন, ‘ওসমান হাদি আমাদের দেখিয়ে গেছেন, কীভাবে স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায় ও নীতির পথে চলতে হয় এবং কীভাবে দেশের জন্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। আমরা আর কোন হাদিকে হারতে চাই না।’

    এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী জহির উদ্দীন বলেন, ‘হাদির পরিবর্তে আমরা হাজারো হাদি রয়েছি হাদির স্বপ্ন বাস্তবায়নে। তার আদর্শ ও দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে তুলে ধরতে হবে।’

