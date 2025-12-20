তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সকল ষড়যন্ত্র ম্লান হয়ে যাবে: টুকু

বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশনায়ক তারেক রহমানের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সকল ষড়যন্ত্র ম্লান হয়ে যাবে এবং দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিন্যাফৈর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং দাইন্যা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ফারুকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, একটি চক্রান্তকারী মহল পরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তারা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং গণতন্ত্র ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না। এসব অপচেষ্টার মাধ্যমে তারা দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়।
তিনি বলেন, এই কুচক্রি মহল ফ্যাসিবাদের দোসর ও খুনিচক্রের অংশ। হাদি হত্যাকাণ্ডের পেছনেও তাদের হাত রয়েছে। ভারত থেকে নির্দেশ দিয়ে শেখ হাসিনা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ঘটনা ঘটার পরে এটিকে ভিন্নখাতে নেওয়ার জন্য দৃষ্টি ভিন্নদিকে নিয়ে খুনিদের পালানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। যারা ঘটনাটিকে ভিন্নখানে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, তারাই মূলত খুনিদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।
আগামী দিনে দেশে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচার এ দেশের মাটিতেই নিশ্চিত করতে চায় জনগণ, এমন মন্তব্য করে টুকু বলেন, ফ্যাসিবাদের সব দোসরের বিচার এই বাংলাদেশেই হবে ইনশাল্লাহ।
নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়েই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ। অতীতে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এবার মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
দোয়া মাহফিলে রফিকুল ইসলাম ফারুক স্মৃতি সংঘের সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক সানু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার রাশেদুল আলম রাশেদ, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক এ. কে. এম. মনিরুল হক (ডিপি মনির)সহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
এসকে/আরআই