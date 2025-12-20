এইমাত্র
  • রাজধানীতে পোষা প্রাণীর স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
  • শহিদ হাদির কবর দেখতে মানুষের ভিড়, পুলিশ প্রহরা থাকবে রাতেও
  • আমার ওপর হামলার বিচার হলে ওসমান হাদি খুন হতেন না: নুর
  • শহিদ হাদিকে নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিক্রিয়া
  • রাশিয়াকে সম্মান দিলে আর কোনো যুদ্ধ হবে না: পুতিন
  • বাংলাদেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি জরুরি: ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট
  • শহিদ হাদির জানাজায় জনস্রোতের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে
  • মধ্যপ্রাচ্যে দেখা গেছে রজবের চাঁদ, দুই মাস পর রমজান
  • ত্রিপুরার পর কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ
  • ইসরায়েলি গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান
    • আজ রবিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৯ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৯ পিএম

    ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না’

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৯ পিএম

    চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন বিপ্লবী শহিদ শরিফ ওসমান হাদি। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশেই ওসমান হাদিকে দাফন করা হয়েছে।

    এর আগে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সংসদ ভবন এলাকায় লাখো মানুষের ঢল নামে।

    হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় তাওহিদ হৃদয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, হাদি কোটি মানুষের দোয়া ও ভালোবাসা নিয়ে বীরের মতো পৌঁছেছেন, যা সবার ভাগ্যে জোটে না।

    হৃদয় লেখেন, ‘যে সংসদ প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য লড়াই করছিলেন হাদি ভাই তিনি গেলেনও সেখানে। বীরের বেশে, হাজার মানুষের সাথে, কোটি মানুষের দোয়া আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে।

    সেই পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘বিদায়বেলায় এত ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না। আল্লাহ পাক তাঁকে সৌভাগ্যবান করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। চিরনিদ্রায় শান্তিতে শায়িত থাকুক আমাদের হাদি ভাই।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    তাওহীদ হৃদয় ওসমান হাদি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…