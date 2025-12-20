মাদারীপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ইজিবাইকের যাত্রী নিহত, আহত দুই

মাদারীপুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে বেপরোয়া গতির একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ইজিবাইকের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মাদারীপুর সদর উপজেলার নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সার্বিক পেট্রল পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত মাহফুজ রহমান শিষ (১৬) গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার সোনাটিয়া গ্রামের ফিরোজ শাহের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় একটি ইজিবাইক করে যাত্রীরা মোস্তফাপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সার্বিক পেট্রল পাম্পের সামনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল ইজিবাইকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকের ভেতরে থাকা মাহফুজ রহমান শিষ গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় ইজিবাইকে থাকা নিহতের মা ফিরোজা বেগম ও খালা নুরুন্নাহার বেগম আহত হন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতরা বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এসকে/আরআই