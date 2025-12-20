কুমিল্লায় ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা শেষে প্রতীকী কফিন নিয়ে বিক্ষোভ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদির গায়েবানা জানাজা শেষে তাকে হত্যার প্রতিবাদে কুমিল্লা নগরীতে প্রতীকী কফিন নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এর আগে কুমিল্লা টাউনহল মাঠে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলটি টাউনহল মাঠ থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
কুৃমিল্লা ইনকিলাব মঞ্চের আয়োজনে গায়েবানা জানাজা ও বিক্ষোভ মিছিলে জেলা জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, গণ অধিকার পরিষদ, এনসিপি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী সাহসী কণ্ঠস্বর শরিফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। খুনিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। হত্যার সঙ্গে জড়িতরা, ঘাতকরা দেশ ছেড়ে পালালেও দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-জনতা সারা বাংলাদেশ অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি দেওয়া হবে।
কুমিল্লা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক গোলাম সামদানী সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, এবি পার্টি মনোনীত প্রার্থী মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সদস্যসচিব মুফতি আব্দুল জিলানিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
প্রসঙ্গত, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে মাথায় গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে মারা যান তিনি। আজ শুক্রবার দুপুরে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা শেষে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে শায়িত করা হয়।
এসকে/আরআই