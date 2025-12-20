এইমাত্র
  • রাজধানীতে পোষা প্রাণীর স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
  • শহিদ হাদির কবর দেখতে মানুষের ভিড়, পুলিশ প্রহরা থাকবে রাতেও
  • আমার ওপর হামলার বিচার হলে ওসমান হাদি খুন হতেন না: নুর
  • শহিদ হাদিকে নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিক্রিয়া
  • রাশিয়াকে সম্মান দিলে আর কোনো যুদ্ধ হবে না: পুতিন
  • বাংলাদেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি জরুরি: ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট
  • শহিদ হাদির জানাজায় জনস্রোতের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে
  • মধ্যপ্রাচ্যে দেখা গেছে রজবের চাঁদ, দুই মাস পর রমজান
  • ত্রিপুরার পর কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ
  • ইসরায়েলি গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান
    • আজ রবিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কুমিল্লায় ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা শেষে প্রতীকী কফিন নিয়ে বিক্ষোভ

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৬ পিএম
    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৬ পিএম

    কুমিল্লায় ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা শেষে প্রতীকী কফিন নিয়ে বিক্ষোভ

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৬ পিএম

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদির গায়েবানা জানাজা শেষে তাকে হত্যার প্রতিবাদে কুমিল্লা নগরীতে প্রতীকী কফিন নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এর আগে কুমিল্লা টাউনহল মাঠে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলটি টাউনহল মাঠ থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

    কুৃমিল্লা ইনকিলাব মঞ্চের আয়োজনে গায়েবানা জানাজা ও বিক্ষোভ মিছিলে জেলা জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, গণ অধিকার পরিষদ, এনসিপি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

    বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী সাহসী কণ্ঠস্বর শরিফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। খুনিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। হত্যার সঙ্গে জড়িতরা, ঘাতকরা দেশ ছেড়ে পালালেও দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-জনতা সারা বাংলাদেশ অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি দেওয়া হবে।

    কুমিল্লা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক গোলাম সামদানী সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, এবি পার্টি মনোনীত প্রার্থী মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সদস্যসচিব মুফতি আব্দুল জিলানিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

    প্রসঙ্গত, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে মাথায় গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে মারা যান তিনি। আজ শুক্রবার দুপুরে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা শেষে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে শায়িত করা হয়।

    এসকে/আরআই

    ট্যাগ :

    ওসমান হাদি গায়েবানা জানাজা প্রতীকী কফিন বিক্ষোভ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…