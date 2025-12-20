শহিদ হাদিকে নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিক্রিয়া

এইমাত্র
    জাতীয়

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৮ পিএম
    ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডকে এক অত্যন্ত ভয়াবহ ঘটনা বলে অভিহিত করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানানোর পাশাপাশি প্রথম আলো এবং দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নগ্ন আক্রমণ বলে উল্লেখ করেছে।

    বিবৃতিতে বলা হয়, শেখ হাসিনার দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসনের পর বাংলাদেশ যখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত, তখন এমন সহিংসতা উত্তরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

    হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, যুব নেতা ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড একটি শকিং ঘটনা। আগস্টে পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশে যে গণপিটুনি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, তা প্রতিরোধে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে এখনই জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

    তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলেও রাজনৈতিক সহিংসতা এবং আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে সরকারের ব্যর্থতা নাগরিক অধিকারকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলেছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে একটি অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান তিনি।

    প্রথম আলো এবং দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনাকে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কিছু রাজনৈতিক দলের উসকানিমূলক বক্তব্য দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। এমন সহিংস প্ররোচনা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

