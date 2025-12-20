ফরিদপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা শাওন গ্রেপ্তার

ফরিদপুরের সালথায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. শাওন কাজী (৩০) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকুর গাড়ি ভাঙচুর মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছিলেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে সালথা উপজেলার বল্লভদী ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সালথা থানা পুলিশের ওসি (তদন্ত) মো. মারুফ হাসান রাসেল জানান, শাওন কাজী দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মো. শাওন কাজী ফুলবাড়িয়া গ্রামের মজনু কাজীর ছেলে। ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সালথা কলেজ মাঠে বিএনপির শামা ওবায়েদের পক্ষে আয়োজিত জনসভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হামলায় শামা ওবায়েদের গাড়ি ভাঙচুর হয়। এ ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করা হয়, যার অন্যতম আসামি শাওন কাজী।
স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুর রব মাতুব্বরের দায়ের করা মামলায় ৮২ জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীসহ অজ্ঞাতনামা ২০০-৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছিল।
সালথা থানা পুলিশ এ ঘটনায় দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করছে।
