খাগড়াছড়ির রামগড়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১

খাগড়াছড়ির রামগড়ে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার,(২০ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে রামগড় পৌর বাজার মেইনরোডস্থ খাগড়াছড়ি স্ট্যান্ড এলাকায় এই দূর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দূর্ঘটনার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মালবাহী ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে অন্য আরেকটি বাইকের সঙ্গে ত্রিমূখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।এতে মোটরসাইকেলে থাকা আরোহীগন মারাত্মক ভাবে আহত হন।
তাৎক্ষনিক স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রামগড় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। অর্জুন কুমার নাথ (৫০) নামে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে, উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। বিকালের দিকে অর্জুন কুমার নাথ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
পারিবারিক সূত্রে জানাগেছে, নিহত অর্জুন কুমার নাথ রামগড় শ্রী শ্রী অদ্বৈতধাম আশ্রমের পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি দায়িত্বে ছিলেন। তিনি রামগড়ে দীর্ঘদিন মেকানিকের কাজ করতেন বলে জানান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।
এফএস