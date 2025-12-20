এইমাত্র
    খড় কাটাকে কেন্দ্র করে মায়ের সাথে ঝগড়া, যুবকের গলায় ফাঁস!

    খড় কাটাকে কেন্দ্র করে মায়ের সাথে ঝগড়া, যুবকের গলায় ফাঁস!

    চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় গরুর জন্য খড় কাটাকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে বাকবিতন্ডার জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন প্রান্ত দত্ত (২৪) নামে এক যুবক।

    নিহত প্রান্ত দত্ত উপজেলার ৭ নম্বর সদর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গণপুকুর (রবীন্দ্রনাল দত্তের বাড়ি) এলাকার বাসিন্দা। তিনি স্বপন দত্ত ও নীলা দত্ত দম্পতির ছেলে।

    পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় গরুর খড় কাটাকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে পান্থের কথা-কাটাকাটি হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘটনার কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে পরিবারের অগোচরে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

    পরে, ঘরে প্রবেশ করে মা নীলা দত্ত ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। স্থানীয়দের সহায়তায় পান্থকে উদ্ধার করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    বিষয়টি নিশ্চিত করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়।

    আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

