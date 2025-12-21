ভেনেজুয়েলার আরও এক ট্যাংকার জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র

এইমাত্র
    মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে ভেনেজুয়েলার আরও একটি তেলবাহী ট্যাংকার জাহাজ জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড বাহিনী। মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোম গতকাল শনিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

    সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় নোম জানিয়েছেন, দু’টি কারণে ট্যাংকারটি জব্দ করা হয়েছে— প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি তেলের বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে ভেনেজুয়েলা এবং দ্বিতীয়ত, তেলবাহী ট্যাংকার জাহাজগুলোকে তেল পরিবহনের পাশাপাশি মাদক পাচারের জন্যও ব্যবহার করে ভেনেজুয়েলার সরকার।

    এক্সপোস্টে ক্রিস্টি নোম বলেন, “নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও অবৈধ তেল বাণিজ্য এবং তার আড়ালে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান চলমান থাকবে। আমরা আপনাদের খুঁজে বের করব এবং থামাব।”

    প্রসঙ্গত, এই নিয়ে ভেনেজুয়েলার দ্বিতীয় ট্যাংকার জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে ১০ ডিসেম্বর প্রথম ট্যাংকার জাহাজটি জব্দ করা হয়েছিল।

    এবি

    ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্র

