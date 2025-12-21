সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানের চার সেনা নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় চার সেনা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর আফগানিস্তানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
গতকাল শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) এ আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ও কয়েকজন বন্দুকধারী একটি সেনা অবকাঠামোতে বড় হামলার চেষ্টা করে। তবে ওই সময় তা ঠেকিয়ে দেন উপস্থিত সেনারা। সন্ত্রাসীদের হামলায় তখন চার সেনা নিহত হন। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হয়। যা কয়েক ঘণ্টা চলে। এতে পাঁচ সন্ত্রাসী নিহত হয়।
আজ শনিবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, "উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্পে 'খারিজি গুল বাহাদুর গ্রুপ'-এর সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে পাকিস্তান। এই হামলায় চারজন পাকিস্তানি সেনা সদস্য শহিদ হয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং পাকিস্তানের কড়া বার্তা পৌঁছে দিতে আফগান মিশনের উপ-প্রধানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়েছে।"
আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘসময় ধরে পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে সন্ত্রাসীরা। যা গত কয়েকমাসে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে সন্ত্রাসী হামলায় সেনাদের প্রাণ যাচ্ছে। এর জবাবে পাকিস্তানও বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে।
সূত্র: তোলো নিউজ