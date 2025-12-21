ভারত-পাকিস্তান ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা (২১ ডিসেম্বর ২০২৫)

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ১২তম আসরের ফাইনালে আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। অ্যাডিলেড টেস্টের চতুর্থ দিনে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। আর নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের চতুর্থ দিন আজ।
ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় টেস্ট, চতুর্থ দিন
সরাসরি, ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাডিলেড টেস্ট
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
পঞ্চম দিন
সরাসরি, ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
সরাসরি, সকাল ১১টা, টি স্পোর্টস টিভি
ফুটবল
লা লিগা
ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা
সরাসরি, রাত ৯-১৫ মিনিট, বিগিন অ্যাপ