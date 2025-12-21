চট্টগ্রামে অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী বুইশ্যা গ্রেপ্তার

এইমাত্র
    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:২৫ এএম
    চট্টগ্রাম নগরের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী শহিদুল ইসলাম ওরফে বুইশ্যাকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৭। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে নগরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা পাঁচলাইশ থানাধীন ফিনলে সাউথ সিটি মার্কেটের সামনে পরিচালিত অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সূত্র বলছে, বুইশ্যার গ্রেপ্তার শুধু একটি বিচ্ছিন্ন অভিযান নয়; বরং চট্টগ্রামের সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

    র‍্যাব ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা যায়, বুইশ্যা ওই এলাকায় অবস্থান করছে, এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাতের আঁধারে ফিনলে স্কয়ার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেয় র‍্যাব-৭-এর একটি সিভিল দল। অভিযানের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে বুইশ্যা দ্রুত মোটরসাইকেলে পালানোর চেষ্টা করেন।

    তবে পালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হেফাজতে নিয়ে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযানে তার কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে র‍্যাব।

    যদিও র‍্যাবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোলাগুলির কথা স্বীকার করা হয়নি, তবে ঘটনাস্থলের একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, অভিযানের সময় কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেছে। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

    গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম বুইশ্যা (৩৫) ভোলা জেলার দৌলতখান থানার ভাণ্ডারী বাড়ির মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানাধীন পশ্চিম ষোলশহর এলাকার বদিউল আলম গলিতে বসবাস করছিলেন।

    পুলিশের নথি অনুযায়ী, বুইশ্যার বিরুদ্ধে পাঁচলাইশ ও চান্দগাঁও থানায় অস্ত্র ও মাদক আইনে কমপক্ষে ১৯টি মামলা রয়েছে। এর বাইরে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, জমি দখল, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

    স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, পাঁচলাইশ ও চান্দগাঁও এলাকা ঘিরে বুইশ্যার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র সক্রিয় ছিল। এই চক্রের মাধ্যমে এলাকায় চাঁদাবাজি, অবৈধ অস্ত্রের কারবার, মাদক ব্যবসা এবং প্রভাব বিস্তার চালানো হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

    এলাকাবাসীর ভাষ্য অনুযায়ী, দীর্ঘদিন ধরে বুইশ্যার নামই ছিল আতঙ্কের প্রতীক। দোকান, নির্মাণ প্রকল্প ও পরিবহন খাত থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

    ২০২২ সালে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন বুইশ্যা। পরে জামিনে মুক্তি পান। তবে মুক্তির পর তিনি আবারও সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র সংগঠিত করে নগরে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, এমন অভিযোগ রয়েছে পুলিশের।

    আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি, কারাগার থেকে বের হওয়ার পর তিনি আরও কৌশলী ও সংগঠিতভাবে অপরাধ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন।

    গত ৯ অক্টোবর চান্দগাঁও ও পাঁচলাইশ এলাকায় পরিচালিত এক যৌথ অভিযানে বুইশ্যা বাহিনীর তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

    জব্দ করা সামগ্রীর মধ্যে ছিল, বিদেশি পিস্তল ৫টি, বিদেশি বন্দুক ৩টি, দেশীয় পাইপগান ২টি, শর্ট শুটার গান ১টি এবং দেশীয় লম্বা বন্দুক ২টি।

    এছাড়া নগদ অর্থ, ড্রোন, ওয়াকিটকি এবং টাকা গণনার মেশিন উদ্ধার করা হয়, যা সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেয়।

    গ্রেপ্তার তিনজন হলেন বেলাল (২৮), হৃদয় বড়ুয়া (৩০) ও মো. আজাদ (২৩)। তবে ওই অভিযানে মূল হোতা বুইশ্যা ও আইয়ুব আলীসহ মোট ২৪ জন সহযোগী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

    চলতি মাসের ৬ ডিসেম্বর চান্দগাঁও থানার বাড়ইপাড়ার জামাল কলোনিতে অভিযান চালিয়ে বুইশ্যা বাহিনীর সদস্য ইমন হোসেন ওরফে আবদুর রহমানকে (২২) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় একটি একনলা বন্দুক।

    নাটোরের বরাইগ্রাম থানার জামাই দীঘার মৃত ফজলুর রহমানের ছেলে ইমন দীর্ঘদিন ধরে বুইশ্যা বাহিনীর হয়ে অস্ত্র বহন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহায়তা এবং এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের কাজে যুক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে পাঁচটি মামলা রয়েছে।

    র‍্যাব-৭-এর একটি সূত্র জানিয়েছে, শহিদুল ইসলাম বুইশ্যার বিরুদ্ধে মাদক, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। সর্বশেষ গ্রেপ্তারের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি তার পলাতক সহযোগীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

    আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেন, “বুইশ্যার গ্রেপ্তার চট্টগ্রাম নগরের অপরাধ দমনে একটি বড় অগ্রগতি। তবে পুরো নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলতে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

