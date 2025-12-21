এইমাত্র
  • ঢাবিতে ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ হলের নামফলক মুছে রাখা হলো ‘ওসমান হাদি হল’
  • সুদানে নিহত ৬ শান্তিরক্ষী সেনার জানাজা সম্পন্ন
  • পঞ্চগড়ে সূর্যের দেখা নেই, বেড়েছে শীতের প্রবণতা
  • চট্টগ্রামে অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী বুইশ্যা গ্রেপ্তার
  • ‘ন্যায়বিচারের পথ বন্ধ, রাজপথেই হবে ফয়সালা’
  • ২০২৫ সালের সবচেয়ে দীর্ঘ রাত আজ
  • গাজায় ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও ৯৪ ফিলিস্তিনির মরদেহ উদ্ধার
  • হান্নান মাসউদকে হত্যার হুমকি দেয়া সেই যুবক গ্রেপ্তার
  • সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানের চার সেনা নিহত
  • ভেনেজুয়েলার আরও এক ট্যাংকার জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আবহাওয়া

    পঞ্চগড়ে সূর্যের দেখা নেই, বেড়েছে শীতের প্রবণতা

    নাজমুস সাকিব মুন, পঞ্চগড় প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৪০ এএম
    নাজমুস সাকিব মুন, পঞ্চগড় প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৪০ এএম

    পঞ্চগড়ে সূর্যের দেখা নেই, বেড়েছে শীতের প্রবণতা

    নাজমুস সাকিব মুন, পঞ্চগড় প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৪০ এএম

    পঞ্চগড়ে কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ার প্রভাবে শীতের প্রকোপ জোরালো হয়েছে। সকালে আবহাওয়ার শীতলতা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।

    তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল ৯টায় তা সামান্য কমে দাঁড়ায় ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এর আগের দিন শনিবার সকাল ৬টা ও ৯টায় তাপমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত সপ্তাহে এই তাপমাত্রা এক অঙ্কের ঘরে নেমেছিল।

    শনিবার বিকাল ৩টায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে ২৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা আগের দিনের তুলনায় কম; আগের দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    আজ ভোরে হালকা কুয়াশায় ঢেকে ছিল চারপাশ। সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার হলেও রোদের দেখা মেলে প্রায় ১০টার পর। গতকালও রোদ উঠতে দেরি হয়েছিল। সকাল ১১টার পর থেকে সূর্যের তাপ কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। তবে বিকেলের দিকে হালকা হিমেল বাতাস বইতে থাকে। সন্ধ্যার পর শীতের তীব্রতা বাড়ে এবং গভীর রাতে বাতাসে ছোট ছোট কুয়াশার কণা অনুভূত হয়। দিনের বেলা আবহাওয়া তুলনামূলক উষ্ণ থাকলেও রাতে শীত বেশ কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।

    শীতের প্রভাব পড়েছে জনজীবনে। নদী থেকে বালু ও পাথর উত্তোলনে নিয়োজিত শ্রমিকদের অনেকের হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। ভোরে কাজে নামতে সমস্যায় পড়ছেন কৃষিশ্রমিকরা। এদিকে হাসপাতালে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত শিশু ও বৃদ্ধদের ভিড় বাড়ছে। বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট ও ঠাণ্ডাজনিত নানা সমস্যা নিয়ে রোগী ভর্তি হওয়ার সংখ্যা বেড়েছে।

    তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জীতেন্দ্রনাথ রায় জানান, সকালে সূর্যের দেখা মিলতে দেরী হওয়ায় ঠাণ্ডার প্রবণতা বেশি। ডিসেম্বর জুড়ে এমন আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    পঞ্চগড় শীত প্রকোপ বেড়েছে

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…