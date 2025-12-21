ঢাবিতে ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ হলের নামফলক মুছে রাখা হলো ‘ওসমান হাদি হল’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজিবুর রহমান হলের নামফলক মুছে মূল ফটকে ‘ওসমান হাদি হল’ লিখে দিয়েছে হলটির ছাত্র সংসদ।
একইসঙ্গে হলের মূল ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে গ্রাফিতি ছিল, সেটিও রঙ দিয়ে মুছে দিচ্ছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় ডাকসুর সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক ইবনে আলী মোহাম্মদ ক্রেন এনে মুছে দেওয়ার ঘোষণা দেন।
সরেজমিন দেখা যায়, পৌনে ১০টার দিকে হলের নাম মোছার কাজ শুরু হয়। পরে রাত ১১টা ১৫ মিনিটে শুরু হয় গ্রাফিতি মোছার কাজ।
এক্ষেত্রে হল সংসদ মুছে দেওয়ার জন্য হল প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও পাওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে সেই হল সংসদের ভিপি মুছলিমুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল এটা মুছে দেওয়ার। তাই আমরা মুছে দিচ্ছি।’
