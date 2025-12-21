এইমাত্র
  • ঢাবিতে ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ হলের নামফলক মুছে রাখা হলো ‘ওসমান হাদি হল’
  • সুদানে নিহত ৬ শান্তিরক্ষী সেনার জানাজা সম্পন্ন
  • পঞ্চগড়ে সূর্যের দেখা নেই, বেড়েছে শীতের প্রবণতা
  • চট্টগ্রামে অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী বুইশ্যা গ্রেপ্তার
  • ‘ন্যায়বিচারের পথ বন্ধ, রাজপথেই হবে ফয়সালা’
  • ২০২৫ সালের সবচেয়ে দীর্ঘ রাত আজ
  • গাজায় ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও ৯৪ ফিলিস্তিনির মরদেহ উদ্ধার
  • হান্নান মাসউদকে হত্যার হুমকি দেয়া সেই যুবক গ্রেপ্তার
  • সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানের চার সেনা নিহত
  • ভেনেজুয়েলার আরও এক ট্যাংকার জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    শিক্ষাঙ্গন

    ঢাবিতে ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ হলের নামফলক মুছে রাখা হলো ‘ওসমান হাদি হল’

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০৬ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০৬ এএম

    ঢাবিতে ‘শেখ মুজিবুর রহমান’ হলের নামফলক মুছে রাখা হলো ‘ওসমান হাদি হল’

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০৬ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজিবুর রহমান হলের নামফলক মুছে মূল ফটকে ‘ওসমান হাদি হল’ লিখে দিয়েছে হলটির ছাত্র সংসদ।

    একইসঙ্গে হলের মূল ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে গ্রাফিতি ছিল, সেটিও রঙ দিয়ে মুছে দিচ্ছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় ডাকসুর সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক ইবনে আলী মোহাম্মদ ক্রেন এনে মুছে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

    সরেজমিন দেখা যায়, পৌনে ১০টার দিকে হলের নাম মোছার কাজ শুরু হয়। পরে রাত ১১টা ১৫ মিনিটে শুরু হয় গ্রাফিতি মোছার কাজ।

    এক্ষেত্রে হল সংসদ মুছে দেওয়ার জন্য হল প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও পাওয়া যায়নি।

    জানতে চাইলে সেই হল সংসদের ভিপি মুছলিমুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল এটা মুছে দেওয়ার। তাই আমরা মুছে দিচ্ছি।’

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ঢাবি শেখ মুজিবুর রহমান হল নামফলক ওসমান হাদি হল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…