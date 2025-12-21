এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    গাংনীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৪৩ পিএম
    গাংনীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

    মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মাঠ থেকে তপন হোসেন (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের হাজীপাড়ার মাঠে অবস্থিত একটি পেঁপে ক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল। নিহত তপন হোসেন গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে আঘাতের চিহ্ন থাকায় তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে কৃষকরা কল্যাণপুর গ্রামের হাজীপাড়ার মাঠে কাজ করতে গিয়ে পেঁপে ক্ষেতের ভেতরে তপন হোসেনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তারা বিষয়টি পুলিশকে জানান।

    তপনের পরিবারের দাবি, রাতে কে বা কারা ফোন দিয়ে তাকে ডেকে নেয়। পরে আর বাড়িতে না ফেরত আসলে অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে তাকে পাওয়া যায়নি।

    গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও নিশ্চিত নয়। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

    ইখা

    গাংনী মরদেহ উদ্ধার

