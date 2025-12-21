বিএনপির মনোনয়ন সংগ্রহ করলেন সাবেক সচিব আব্দুল বারী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট-২ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করলেন সাবেক সচিব আব্দুল বারী। রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা নির্বাচন অফিসার মাহমুদ হাসানের নিকট থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন তিনি।
এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন সহধর্মিণী নাজমা বেগম, কালাই উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইব্রাহিম হোসেন ফকির, আক্কেলপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আরিফ ইফতেখার আহম্মেদ রানা, ক্ষেতলাল পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল আলিমসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
এ সময় বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থী আব্দুল বারী বলেন, ‘১৭ বছর জনগণ ভোট দিতে পারেনি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে ৩১দফা ঘোষনা করেছেন। বিএনপি ক্ষমতায় আসলে তা বাস্তবায়ন হবে। সে ক্ষেত্রে দেশের সব সমস্যা সমাধান হবে এবং দেশের উন্নয়ন হবে।’
ইখা