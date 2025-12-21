ভারতে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে দলিত শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

ভারতের কেরালার পালাক্কাড জেলায় বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে এক দলিত শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, জানিয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া। নিহত ওই শ্রমিকের বাড়ি ছত্তিসগড়ে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
নিহত ব্যক্তির নাম রামনারায়ণ বাঘেল। বয়স ৩১ বছর। তিনি ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলার কারহি গ্রামের বাসিন্দা। কাজের খোঁজে তিনি গত ১৩ ডিসেম্বর পালাক্কাডে যান। সেখানে একটি নির্মাণস্থলে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন।
তার এক আত্মীয় কিশান বাঘেল জানান, একই গ্রামের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শশীকান্ত বাঘেলের অনুরোধে রামনারায়ণ কেরালায় যান। কিশান বলেন, ‘রামনারায়ণ খুব গরিব ছিল। তার স্ত্রী ললিতা আর দুই ছেলে রয়েছে। ছেলেদের বয়স আট আর নয় বছরের মতো।’
স্থানীয় কিছু সূত্রের দাবি, এলাকায় চুরির একটি ঘটনার পর রামনারায়ণকে চোর মনে করা হয়। এরপর একদল মানুষ লাঠি দিয়ে তাকে মারধর করে। এতে তার মৃত্যু হয়। কিশান আরও জানান, খবর পাওয়ার পর শুক্রবার রামনারায়ণের স্ত্রী পালাক্কাডের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে খবর লেখা পর্যন্ত তিনি সেখানে পৌঁছাননি।
ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করে। কেরালা পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনা ও উদ্দেশ্য জানতে তদন্ত চলছে। রামনারায়ণের মৃত্যুর খবরে শক্তির গ্রামে শোক নেমে এসেছে। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তসহ সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তার গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হবে।
ওয়ালায়ার থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএএনএস-এর ১০৩(১) ধারায় মামলা হয়েছে। পুলিশ আধার কার্ড দেখে রামনারায়ণের পরিচয় নিশ্চিত করে। এরপর শক্তি থানাকে বিষয়টি জানানো হয়।
সূত্র– টাইমস অফ ইন্ডিয়া
