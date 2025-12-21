এইমাত্র
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
  • ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি
  • উল্লাপাড়ায় মানবপাচার চক্রের তিন সদস্য আটক
  • ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ
  • চৌহালীর সাবেক এমপি মমিন মন্ডলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ভারতে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে দলিত শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৫২ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৫২ পিএম

    ভারতে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে দলিত শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৫২ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ভারতের কেরালার পালাক্কাড জেলায় বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে এক দলিত শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, জানিয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া। নিহত ওই শ্রমিকের বাড়ি ছত্তিসগড়ে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

    নিহত ব্যক্তির নাম রামনারায়ণ বাঘেল। বয়স ৩১ বছর। তিনি ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলার কারহি গ্রামের বাসিন্দা। কাজের খোঁজে তিনি গত ১৩ ডিসেম্বর পালাক্কাডে যান। সেখানে একটি নির্মাণস্থলে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন।

    তার এক আত্মীয় কিশান বাঘেল জানান, একই গ্রামের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শশীকান্ত বাঘেলের অনুরোধে রামনারায়ণ কেরালায় যান। কিশান বলেন, ‘রামনারায়ণ খুব গরিব ছিল। তার স্ত্রী ললিতা আর দুই ছেলে রয়েছে। ছেলেদের বয়স আট আর নয় বছরের মতো।’

    স্থানীয় কিছু সূত্রের দাবি, এলাকায় চুরির একটি ঘটনার পর রামনারায়ণকে চোর মনে করা হয়। এরপর একদল মানুষ লাঠি দিয়ে তাকে মারধর করে। এতে তার মৃত্যু হয়। কিশান আরও জানান, খবর পাওয়ার পর শুক্রবার রামনারায়ণের স্ত্রী পালাক্কাডের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে খবর লেখা পর্যন্ত তিনি সেখানে পৌঁছাননি।

    ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করে। কেরালা পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনা ও উদ্দেশ্য জানতে তদন্ত চলছে। রামনারায়ণের মৃত্যুর খবরে শক্তির গ্রামে শোক নেমে এসেছে। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তসহ সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তার গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হবে।

    ওয়ালায়ার থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএএনএস-এর ১০৩(১) ধারায় মামলা হয়েছে। পুলিশ আধার কার্ড দেখে রামনারায়ণের পরিচয় নিশ্চিত করে। এরপর শক্তি থানাকে বিষয়টি জানানো হয়।

    সূত্র– টাইমস অফ ইন্ডিয়া

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ভারত বাংলাদেশি শ্রমিক হত্যা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…