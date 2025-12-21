ফিফার বর্ষসেরা একাদশ দেখে ক্ষুব্ধ বার্সা কোচ

ফিফার বর্ষসেরা একাদশে জায়গা হয়নি বার্সেলোনার ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া’র। ব্যালন ডি’অরের পর ‘ফিফা দ্য বেস্ট’ আয়োজনেও তার নাম না থাকায় ফুটবল অঙ্গনে প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচনী মানদণ্ড নিয়ে। এবার এই বিতর্কে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানালেন বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।
কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত ‘দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস’ অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার বর্ষসেরা একাদশ ঘোষণা করে ফিফা। সেখানে ইউরোপিয়ান ট্রেবলজয়ী পিএসজি থেকে সর্বাধিক ছয়জন খেলোয়াড় জায়গা পান। বার্সেলোনা থেকে নির্বাচিত হন লামিনে ইয়ামাল ও পেদ্রি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েও একাদশে জায়গা হয়নি রাফিনিয়ার।
এদিকে এবারের ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন পিএসজি’র ফরাসি তারকা উসমান দেম্বেলে। এই পুরস্কারের দৌড়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামাল। ইয়ামাল পুরস্কার না পেলেও বর্ষসেরা একাদশে সুযোগ পান। সেখানে আক্রমণভাগে ছিলেন কেবল দেম্বেলে ও ইয়ামাল। গোলরক্ষক হিসেবে ছিলেন জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা, সঙ্গে চারজন করে ডিফেন্ডার ও মিডফিল্ডার।
রাফিনিয়াকে একাদশে না দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ভিয়ারেয়ালের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ফিফার এই নির্বাচন তাকে হতবাক করেছে। তার মতে, মৌসুমজুড়ে পারফরম্যান্সের বিচারে রাফিনিয়া বর্ষসেরা একাদশে থাকার দাবিদার ছিলেন।
গত মৌসুমে বার্সেলোনার ঘরোয়া ট্রেবল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ২৯ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান। লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের পথে তিনি করেন ৩৪ গোল ও ২৬ অ্যাসিস্ট। ইউরোপের মঞ্চেও তার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২২টি গোলে সরাসরি ভূমিকা রাখেন তিনি।
চলতি মৌসুমে ইনজুরির কারণে কিছু ম্যাচ মিস করলেও, নভেম্বরের শেষ দিকে মাঠে ফেরার পর ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছেন রাফিনিয়া। শেষ চার ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলে তিনটি গোল করেছেন তিনি।
এদিকে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনা আজ রাতে ভিয়ারেয়ালের মুখোমুখি হবে। ১৭ ম্যাচ শেষে কাতালানদের সংগ্রহ ৪৩ পয়েন্ট।
আরডি