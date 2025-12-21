৩ বাহিনী প্রধানের সঙ্গে সিইসির বৈঠক সম্পন্ন

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের বৈঠক শেষ হয়েছে।
আজ রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১টার দিকে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে বৈঠক শেষে তিন বাহিনীর প্রধানরা বের হন।
এর আগে, বেলা ১২টার একটু আগে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান ও বিমান বাহিনী প্রধান হাসান মাহমুদ খান ইসি সচিবালয়ে পৌঁছান। এ সময় নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ তাদের স্বাগত জানান।
জানা গেছে, প্রথমে তিন বাহিনীর প্রধানরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এরপর দুপুর আড়াইটার দিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক সভা শুরু হবে। সিইসি নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এই সভায় চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিব উপস্থিত থাকবেন।
বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমনে যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম ও নির্বাচনি পরিবেশ বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা হবে।
এইচএ