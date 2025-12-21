এইমাত্র
    মিরসরাইয়ে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই

    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:১৩ পিএম
    চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন।

    রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সুফিয়ারোড এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় ইম্পেরিয়াল এক্সপ্রেস বাসের ধাক্কায় আফিয়া (৭০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিবারের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

    স্থানীয়দের ধারণা, নিহত আফিয়া মস্তাননগর হাসপাতালে বহিঃবিভাগে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে ছিলেন। রাস্তা পার হতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন।

    প্রত্যক্ষদর্শী নুর উদ্দিন জানান, ওই বৃদ্ধা গাড়ির গতিবিধি খেয়াল না করে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি বাস চালক হার্ড ব্রেক করলেও গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। এতে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

    এর আগে একই দিন সকালে উপজেলার বারইয়ারহাট ইউটার্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় কামাল উদ্দিন নামে একজন নিহত হন। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় কবলিত মোটরসাইকেল, পিকআপ ও ট্রাকসহ চারটি যানবাহন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

    জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন জানান, বারইয়ারহাটের দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সুফিয়ারোড এলাকায় বৃদ্ধা নিহত হওয়ার খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

