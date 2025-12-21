যশোরে দুইজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যাচেষ্টা

যশোরে পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই জনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরতলীর ধর্মতলার কদমতলায় এ ঘটনা ঘটে। ছুরিকাহতরা হলেন, ধর্মতলা হঠাৎ পাড়ার বাসিন্দা আব্দুল মালেকের ছেলে সুমন হোসেন (৪০) ও শাহ আলমের ছেলে সাজু হোসেন (২৩)। তাদের যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।
জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে ধর্মতলা কদমতলা স-মিলের পিছনে ছিলেন সুমন ও সাজু। এ সময় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্থানীয় হাসানের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে তাদের ছুরিকাঘাতে হত্যা চেষ্টা করে। এলাকার লোকজন তাদের উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. বিচিত্র মল্লিক জানান, ছুরিকাহত সুমন ও সাজুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সার্জারী ওয়ার্ডের ডাক্তার তাদের ঢাকায় রেফার্ড করেছেন।
যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফারুক আহমেদ জানান, দুইজন ছুরিকাহতের ঘটনা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ইখা