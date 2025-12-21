এইমাত্র
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
  • ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি
  • উল্লাপাড়ায় মানবপাচার চক্রের তিন সদস্য আটক
  • ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ
  • চৌহালীর সাবেক এমপি মমিন মন্ডলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    যশোরে দুইজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যাচেষ্টা

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:১৯ পিএম
    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:১৯ পিএম

    যশোরে দুইজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যাচেষ্টা

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:১৯ পিএম

    যশোরে পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই জনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরতলীর ধর্মতলার কদমতলায় এ ঘটনা ঘটে। ছুরিকাহতরা হলেন, ধর্মতলা হঠাৎ পাড়ার বাসিন্দা আব্দুল মালেকের ছেলে সুমন হোসেন (৪০) ও শাহ আলমের ছেলে সাজু হোসেন (২৩)। তাদের যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

    জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে ধর্মতলা কদমতলা স-মিলের পিছনে ছিলেন সুমন ও সাজু। এ সময় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্থানীয় হাসানের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে তাদের ছুরিকাঘাতে হত্যা চেষ্টা করে। এলাকার লোকজন তাদের উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

    হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. বিচিত্র মল্লিক জানান, ছুরিকাহত সুমন ও সাজুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সার্জারী ওয়ার্ডের ডাক্তার তাদের ঢাকায় রেফার্ড করেছেন।

    যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফারুক আহমেদ জানান, দুইজন ছুরিকাহতের ঘটনা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    যশোর ছুরিকাঘাত হত্যাচেষ্টা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…