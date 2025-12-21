চকরিয়ায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালীর ঢালায় বাসের ধাক্কায় মো. আয়াস (২৪) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১টা ৩০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, চট্রগ্রামগামী যাত্রীবাহী বাস চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ঢালায় আসলে কক্সবাজারগামী মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা লাগে। এ সময় স্থানীয়রা মোটরসাইকেলে থাকা মোহাম্মদ আয়াসকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত্যু ঘোষণা করেন।
নিহত মোহাম্মদ আয়াস কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের ছেলে।
মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, দুর্ঘটনা কবিলত বাস ও মোটরসাইকেল পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। বাস চালক পালাতক রয়েছে। নিহতের পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা হবে।
ইখা