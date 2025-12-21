কালিয়াকৈরে মারধর ও চুরির মামলায় আসামি সুরত আলী গ্রেপ্তার

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার গলাচিপা মধ্যপাড়া এলাকায় অবস্থিত গোল্ডেন বেঙ্গল ফিসারিজ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানে হামলা, মারধর ও চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃত আসামির নাম মো. সুরত আলী। তিনি কালিয়াকৈর উপজেলার গলাচিপা এলাকার মৃত কিতাব আলীর ছেলে। শনিবার (২১ ডিসেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে একদল বেআইনি জনতা প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালায়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীদের মারধর করে কয়েকজনকে গুরুতর আহত করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ আনুমানিক ৬০ হাজার টাকা চুরি করা হয়।
ঘটনার পর ভুক্তভোগী পক্ষ কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মামলার তদন্তের ধারাবাহিকতায় অভিযান পরিচালনা করে আসামি মো. সুরত আলীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
কালিয়াকৈর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আজিজুর রহমান জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এসআর