এইমাত্র
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
  • ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি
  • উল্লাপাড়ায় মানবপাচার চক্রের তিন সদস্য আটক
  • ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ
  • চৌহালীর সাবেক এমপি মমিন মন্ডলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কালিয়াকৈরে মারধর ও চুরির মামলায় আসামি সুরত আলী গ্রেপ্তার

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৩১ পিএম
    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৩১ পিএম

    কালিয়াকৈরে মারধর ও চুরির মামলায় আসামি সুরত আলী গ্রেপ্তার

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৩১ পিএম

    গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার গলাচিপা মধ্যপাড়া এলাকায় অবস্থিত গোল্ডেন বেঙ্গল ফিসারিজ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠানে হামলা, মারধর ও চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

    গ্রেপ্তারকৃত আসামির নাম মো. সুরত আলী। তিনি কালিয়াকৈর উপজেলার গলাচিপা এলাকার মৃত কিতাব আলীর ছেলে। শনিবার (২১ ডিসেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে একদল বেআইনি জনতা প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালায়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীদের মারধর করে কয়েকজনকে গুরুতর আহত করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ আনুমানিক ৬০ হাজার টাকা চুরি করা হয়।

    ঘটনার পর ভুক্তভোগী পক্ষ কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মামলার তদন্তের ধারাবাহিকতায় অভিযান পরিচালনা করে আসামি মো. সুরত আলীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

    কালিয়াকৈর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আজিজুর রহমান জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

    এসআর

    ট্যাগ :

    আসামি সুরত আলী গ্রেপ্তার মারধর চুরির মামলা কালিয়াকৈর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…