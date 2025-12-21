সীমান্তে শূন্য লাইন অতিক্রম করায় বিএসএফ সদস্য আটক

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে শূন্য লাইন অতিক্রম করে বাংলাদেশ সীমানায় ঢুকে পড়ায় এক বিএসএফ সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পাটগ্রাম উপজেলার আঙ্গরপোতা বিওপি এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ডিএএমপি ১/৭ এস এর নিকট ডাঙ্গাপাড়া সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।
বিজিবি জানায়, ভারতের ১৭৪/অর্জুন বিএসএফ ক্যাম্পের কনস্টেবল বেদ প্রকাশ গরু ধাওয়া করতে গিয়ে শূন্য লাইন অতিক্রম করে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করেন।
এ সময় আঙ্গরপোতা বিওপির টহলরত বিজিবি সদস্যরা তাকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। পরে তার কাছ থেকে একটি শর্টগান, দুই রাউন্ড গুলি, একটি ওয়্যারলেস সেট ও একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ইখা