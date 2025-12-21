এইমাত্র
    রাজনীতি

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৩ পিএম
    তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে আসছে পোষা বিড়াল ‘জেবু’

    ছবি: সংগৃহীত

    আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। তার আগমন ঘিরে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বিএনপি। এর মাঝেই জানা গেছে, তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে আসছেন তার আদরের পোষা বিড়াল ‘জেবু’।

    জানা গেছে, সাইবেরিয়ান ব্রিডের ৭ বছর বয়সী এই বিড়ালটির জন্য পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

    সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারেক রহমানের ব্যস্ত সময়ের ফাঁকে পোষা বিড়াল জেবুর সঙ্গে খুনসুটি করার বিভিন্ন ছবি ও মুহূর্ত আগেও বহুবার ভাইরাল হয়েছে। প্রাণীর প্রতি তার ভালোবাসা নেটিজেনদের মাঝে নানা সময় প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

    এর আগে তারেক রহমান নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে জেবুর সঙ্গে কাটানো কিছু ছবি ও স্মরণীয় মুহূর্ত শেয়ার করলে তা দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই বিএনপি নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ নেটিজেনদের মাঝেও পরিচিত হয়ে ওঠে তারেক রহমানের আদরের বিড়াল জেবু।

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান তার পোষা প্রাণী এবং প্রাণীপ্রেমের বিষয়ে তিনি বলেন, বিড়ালটি মূলত তার মেয়ের, তবে এখন পরিবারের সবারই আদরের হয়ে উঠেছে। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বিড়ালের নাম ‘জেবু’ বলেও উল্লেখ করেন।

    মানবিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীর প্রতি মমতার বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করেন।

    তারেক রহমান বলেন, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন— তাই তার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি সম্মান ও যত্ন নেয়া মানুষের দায়িত্ব। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

