এইমাত্র
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
  • ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি
  • উল্লাপাড়ায় মানবপাচার চক্রের তিন সদস্য আটক
  • ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ
  • চৌহালীর সাবেক এমপি মমিন মন্ডলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ

    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৪ পিএম
    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৪ পিএম

    ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ

    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৪ পিএম

    ময়মনসিংহের ভালুকায় শ্রমিক বহনকারী একটি বাসের সঙ্গে ময়মনসিংহগামী আরেকটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে এক শ্রমিককে তুলে নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। রবিবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে তারা বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

    ঘটনাটি ঘটে উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়নের জামিরদিয়া এলাকায়। সেখানে অবস্থিত পিএ নিট কম্পোজিট লিমিটেডের শ্রমিকেরা প্রতিদিনের মতো গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনা বাজার এলাকা থেকে কারখানার নিজস্ব বাসে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন।

    পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকাল পৌনে আটটার দিকে কারখানার কাছাকাছি পৌঁছালে শ্রমিকবাহী বাসটির সঙ্গে ময়মনসিংহগামী সৌখিন পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কা লাগে। এ ঘটনার পর শ্রমিকেরা সৌখিন পরিবহনের বাসটি থামিয়ে চালক ও সহকারীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান।

    একপর্যায়ে আমিনুল ইসলাম নামে এক শ্রমিক চালক ও সহকারীর সঙ্গে তর্ক করতে বাসে উঠে পড়েন। এ সময় সৌখিন পরিবহনের বাসটি হঠাৎ দ্রুতগতিতে ময়মনসিংহের দিকে চলে যায়। এরপর থেকেই ওই শ্রমিককে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সহকর্মীরা।

    ঘটনার প্রতিবাদে সকাল আটটায় কাজে যোগ না দিয়ে শ্রমিকেরা কারখানার সামনে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে শ্রমিকেরা সৌখিন পরিবহনের কয়েকটি বাস আটকালেও অন্যান্য পরিবহনের যান চলাচল সীমিত আকারে চালু রাখেন।

    খবর পেয়ে ভালুকা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের আশ্বাসে সকাল ১০টার দিকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

    এ বিষয়ে ভালুকা থানার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শ্রমিকের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবহনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ভালুকা ময়মনসিংহ শ্রমিক বিক্ষোভ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…