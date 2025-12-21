এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    ফায়ারিং প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় আহত ১২ আনসার

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পৈরতলা এলাকায় বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন আনসার সদস্য আহত হয়েছেন।

    আজ রবিবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল সোয়া ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় ঘটনার পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত আনসার সদস্যদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

    ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা আনসার ক্যাম্পের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোহাম্মদ হারুন রশীদ জানান, রবিবার সকালে শহরবাইপাস জেলা আনসার ক্যাম্পে ফায়ারিং প্রশিক্ষণ শেষে দিগন্ত পরিবহনের একটি লোকালবাসে করে অন্তত ৩৫ জন আনসার সদস্য সদর উপজেলার সুহিলপুরে যাচ্ছিলেন। পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শহরের পৈরতলা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি উড়াল সেতুর পিলারে ধাক্কা দেয়। এতে অন্তত ১২ জন আনসার সদস্য আহত হয়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত আনসার সদস্যদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

    ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. নাজমুল হক জানান, আহতদের মধ্যে ১২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে হৃদয় নামে এক আনসার সদস্যের অবস্থা গুরুতর। তার শরীরে ও বুকে আঘাত লেগেছে। বাকিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

    এইচএ

    ফায়ারিং প্রশিক্ষণ দুর্ঘটনা আহত আনসার

