‘আমার অপরাধ কী-এই প্রশ্ন প্রতিটি গণমাধ্যমের কাছ থেকেই আসা উচিত’

বাংলাদেশের ৫৩ বছরের ইতিহাসে কোনও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেনি উল্লেখ করে দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, আমাদের অপরাধ কী-এই প্রশ্ন প্রতিটি গণমাধ্যমের কাছ থেকেই আসা উচিত।
আজ রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানীর রেডিসন ব্লু হোটেলে আয়োজিত গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।
মাহফুজ আনাম বলেন, কোনও সরকারই কখনো সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা পছন্দ করেনি। তবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, সেখানে ক্রিটিকাল জার্নালিজম থাকা জরুরি বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
তিনি আরও বলেন, নৈতিকতাই সাংবাদিকতা। আমরা ভুল করলে ক্ষমা চাইব। কিন্তু নির্বাচিত সরকার যেন গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যায়, সে জন্যই আমরা সমালোচনা করি।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, দৈনিক মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, হামিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ এবং দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান।
এইচএ