এইমাত্র
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
  • ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি
  • উল্লাপাড়ায় মানবপাচার চক্রের তিন সদস্য আটক
  • ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ
  • চৌহালীর সাবেক এমপি মমিন মন্ডলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে নতুন বসতির অনুমোদন দিল ইসরায়েল

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪১ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪১ পিএম

    ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে নতুন বসতির অনুমোদন দিল ইসরায়েল

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪১ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে আরও ১৯টি নতুন ইহুদি বসতি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল। এতে গত ৩ বছরে অনুমোদিত মোট বসতির সংখ্যা দাঁড়াল ৬৯টিতে। রবিবার (২১ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

    ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের দপ্তর থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুডিয়া ও সামারিয়ায়’ ১৯টি নতুন বসতি ঘোষণা ও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। তবে এই সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিবৃতিতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

    বিবৃতিতে স্মোট্রিচ জানান, মাঠপর্যায়ে আমরা একটি ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা রুখে দিচ্ছি। নিজেদের পথের ন্যায্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিতে উন্নয়ন, নির্মাণ ও বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখবো।

    নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এলো, যখন পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনা ও উদ্বেগ রয়েছে। ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

    সূত্র: এএফপি

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ফিলিস্তিন পশ্চিম তীর অনুমোদন ইসরায়েল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…