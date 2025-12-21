এইমাত্র
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
  • ভারত সফরে কত টাকা পেয়েছেন মেসি
  • উল্লাপাড়ায় মানবপাচার চক্রের তিন সদস্য আটক
  • ভালুকায় বাসের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভ
  • চৌহালীর সাবেক এমপি মমিন মন্ডলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    দক্ষিণ আফ্রিকায় মদের বারে সন্ত্রাসীদের হামলা নিহত ৯, আহত ১০

    সাইফুল ইসলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৫ পিএম
    সাইফুল ইসলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৫ পিএম

    দক্ষিণ আফ্রিকায় মদের বারে সন্ত্রাসীদের হামলা নিহত ৯, আহত ১০

    সাইফুল ইসলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৫ পিএম

    দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের বেকারসডাল এলাকায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে।

    রোববার (২১ ডিসেম্বর) ভোররাতে একটি বারে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

    পুলিশ সূত্র জানায়, স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১টার আগে প্রায় এক ডজন হামলাকারী দুটি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বারে উপস্থিত গ্রাহকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়। হামলার পর পালিয়ে যাওয়ার সময়ও তারা গুলিবর্ষণ করতে থাকে, যা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

    প্রাদেশিক পুলিশ কমিশনার মেজর জেনারেল ফ্রেড কেকানা জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে একজন অনলাইন রাইড সেবার চালক রয়েছেন, যিনি হামলার সময় বারের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি আরও জানান, নিহতের সংখ্যা প্রথমে ১০ বলা হলেও পরে নিশ্চিত করে ৯ জনে নামিয়ে আনা হয়।

    উল্লেখ্য, চলতি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় এটি দ্বিতীয় বড় ধরনের গুলির ঘটনা। দেশটিতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

    এসআর

    ট্যাগ :

    দক্ষিণ আফ্রিকা নিহত আহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…