দক্ষিণ আফ্রিকায় মদের বারে সন্ত্রাসীদের হামলা নিহত ৯, আহত ১০

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের বেকারসডাল এলাকায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) ভোররাতে একটি বারে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্র জানায়, স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১টার আগে প্রায় এক ডজন হামলাকারী দুটি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বারে উপস্থিত গ্রাহকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়। হামলার পর পালিয়ে যাওয়ার সময়ও তারা গুলিবর্ষণ করতে থাকে, যা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে।
প্রাদেশিক পুলিশ কমিশনার মেজর জেনারেল ফ্রেড কেকানা জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে একজন অনলাইন রাইড সেবার চালক রয়েছেন, যিনি হামলার সময় বারের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি আরও জানান, নিহতের সংখ্যা প্রথমে ১০ বলা হলেও পরে নিশ্চিত করে ৯ জনে নামিয়ে আনা হয়।
উল্লেখ্য, চলতি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় এটি দ্বিতীয় বড় ধরনের গুলির ঘটনা। দেশটিতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
