    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    ‘হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার সাহস কোনও শক্তির নেই’

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৫৪ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমদ বাহিদি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ কোনো বহিরাগত শক্তিরই লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার সাহস নেই।

    তিনি বলেন, হিজবুল্লাহ কার্যত ইসরাইলি শাসনব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছে।

    শনিবার (২০ ডিসেম্বর) এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাহিদি বলেন, হিজবুল্লাহ জায়নিস্ট শাসনের সেনাবাহিনীকে কার্যত অক্ষম করে দিয়েছে।

    তিনি জানান, যদিও লেবাননের আকাশসীমা জায়নিস্ট শাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তারা দূর থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে বেসামরিক মানুষ হত্যা করছে, তবুও ইসরাইল স্থলযুদ্ধে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছে না।

    ইরানের এই সামরিক কর্মকর্তা বলেন, ইসরাইল জানে যে স্থলযুদ্ধে নামলে সেটি হিজবুল্লাহর পক্ষেই যাবে। কারণ স্থলভাগে জায়নিস্ট শাসন ইতোমধ্যেই চূর্ণ হয়েছে।

    ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাহিদি জোর দিয়ে বলেন, তারা হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার সাহস পায় না।

    তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনের মুক্তি ছাড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের দর্শন অর্থহীন। তার ভাষায়, প্রতিরোধের হৃদয় হচ্ছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা।

    ইরানি এই জেনারেল বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যু ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল এবং এখনো রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ফিলিস্তিনের মুক্তিই বিপ্লবের মহান আন্দোলনকে একটি উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেওয়ার পূর্বশর্ত।

    সূত্র: তাসনিম নিউজ এজেন্সি

    এমআর-২

