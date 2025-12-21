রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শত কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ নিচ্ছেন ট্রাম্প

২০২২ সালে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে নিজের প্রাসাদোপম বাসভবন মার-আ-লাগোতে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের অভিযানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, সেজন্য মার্কিন রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ নিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শিগগিরই এ অর্থ তুলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
ক্ষতিপূরণের এই অর্থ দাতব্য কাজের জন্য দান করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।
গত শুক্রবার নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের রকি মাউন্ট শহরে রিপাবলিকান পার্টির এক সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি বলেন, “ঠগের দল ২০২২ সালে আমার বাড়িতে যে অভিযান চালিয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ বাবদ রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ১০০ কোটি ডলার চেয়ে আমি একটি মামলা করেছিলাম। সেই মামলার রায় হয়েছে এবং আমি ডলার পাচ্ছি।”
তিনি জানান, “এটা খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে আমিই মামলা করেছিলাম, আবার এখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নিজেকে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর ছাড়া এই অর্থ ছাড় হবে না। এর কোনও মানে হয়? যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেনি।”
“কয়েকজন আমাকে বলেছেন, এই অর্থ যেন আমি নিজের কাছে রেখে দিই। তবে আমি এমনটা করব না। ক্ষতিপূরণের এই অর্থ আমি জনহিতকর কোনও কাজে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিগগিরই কোনও ভালো দাতব্য কাজে এই ডলার আমি দিয়ে দেব।”
উল্লেখ্য, প্রথম মেয়াদে দেশের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য চুরির অভিযোগে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ট্রাম্পের মার-আ-লাগো প্রাসাদে অভিযান চালিয়েছিল এফবিআই। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল এ অভিযান। সে সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন জো বাইডেন।
এ অভিযানের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি আদালত ট্রাম্পের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। সূত্র: দ্য হিল
