তারাগঞ্জে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগনেতা গ্রেপ্তার

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে তারাগঞ্জ থানা পুলিশ।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা প্রায় সাড়ে ১২ টার সময় তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে রংপুর কোতোয়ালী সদর থানার মামলা নং- ০৭, তারিখ- ১৭/১১/২০২৫ ইং, ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)এর (ঈ)/৮/৯(৩)/১০/১২ পেনাল কোড মূলে তদন্তেপ্রাপ্ত আসামী মোঃ রুহুল আমিন (২৭) কে গ্রেপ্তার করে।
সে ইকরচালি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিল। সে ইকরচালী (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের মোঃ আব্দুল মজিদের ছেলে।
তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, তাকে আদালতের মাধ্যমে রংপুর জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।
এসআর