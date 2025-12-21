এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    চাঁদাবাজকে ৫ কিলোমিটার ঝুলিয়ে নিয়ে গেল চালক

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৫৮ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ভারতের মধ্যপ্রদেশে অর্থ আদায় করতে গিয়ে এক চাঁদাবাজ উল্টো বিপদে পড়ে। কারণ ট্রাকচালক গাড়ি চালিয়ে চলে যান, আর চাঁদাবাজ প্রাণ বাঁচাতে প্রায় ৫ কিলোমিটার ধরে চলন্ত ট্রাকে ঝুলে থাকেন।

    ঘটনাটি ঘটে হানুমানা আরটিও চেকপোস্ট ও রেওয়ার মাঝামাঝি এলাকায়। ট্রাকচালক সুমিত প্যাটেল জানান, এক চাঁদাবাজ তার কাছে কাগজপত্র দেখানোর অজুহাতে টাকা দাবি করে। তিনি টাকা দিতে রাজি না হলে দালালটি জোর করে ট্রাকে উঠে পড়ে।

    ভয়ে গাড়ি না থামিয়ে চালক এগিয়ে যান। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, চলন্ত ট্রাকে ঝুলে থাকা দালাল চালকের কাছে ক্ষমা চাইছেন।

    চালকরা বলেন, এই এলাকায় এমন চাঁদাবাজি নিয়মিত ঘটনা। টাকা না দিলে দীর্ঘ সময় হয়রানি করা হয়।

    এই ঘটনায় আবারও প্রশ্ন উঠেছে—চেকপোস্ট বন্ধ থাকলেও কেন এসব অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ হচ্ছে না, আর এর পেছনে কারা জড়িত।

    সূত্র: এনডিটিভি

