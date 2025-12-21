আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতের ত্রিপুরার মহারাজা ও 'তিপ্রা মথা' পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা।
তার অভিযোগ, 'ভিনদেশি খেলোয়াড়দের' চড়া দামে কেনা হলেও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা দিনের পর দিন অবহেলার শিকার হচ্ছেন।
শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও আইপিএল কর্তৃপক্ষের এমন নীতির সমালোচনা করেন প্রদ্যোত।
বিবৃতিতে প্রদ্যোত প্রশ্ন তোলেন, বিদেশি খেলোয়াড়দের পেছনে কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে, অথচ ত্রিপুরার মণিশংকর মুরাসিংয়ের মতো ক্রিকেটাররা ভালো পারফর্ম করেও কেন সুযোগ পাচ্ছেন না?
তার মতে, ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা দেখানোর পরও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের প্রতি এমন বিমাতাসুলভ আচরণ মেনে নেওয়া কঠিন।
আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজুরের বিশাল অঙ্কের বিনিময়ে দল পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি এই অঞ্চলের ক্রিকেটারদের বঞ্চনার বিষয়টি সামনে আনেন। প্রদ্যোত কিশোর মনে করেন, মেধা থাকার পরও কেবল সঠিক নজরদারির অভাবে হারিয়ে যাচ্ছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক ক্রিকেট প্রতিভা।
বিবৃতিতে প্রদ্যোত কিশোর আরও বলেন, 'যখন একজন বাংলাদেশি ক্রিকেটার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি পায়, আর আমাদের ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা উপেক্ষিত থেকে যায়, তখন ভারতীয় হিসেবে আমাদের প্রশ্ন করতেই হয়—আমরা কি একটু বেশিই নমনীয় হচ্ছি না?'
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার কূটনৈতিক টানাপোড়েন প্রকাশ্যে এসেছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভেঙে ফেলার মতো হুমকি দিয়েছে। এটিকে নিরাপত্তা হুমকি উল্লেখ করে এই নেতা বলেন, ‘ 'জাতীয় আবেগ ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভারত পাকিস্তানকে বয়কট করে, অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে যথারীতি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এর যুক্তি কী? জাতীয় নিরাপত্তা ও আত্মসম্মানের চেয়ে কি ব্যবসাই বড়?'
আরডি