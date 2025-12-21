ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

অনূর্ধ্ব–১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ব্যাট হাতে ইতিহাস গড়েছে পাকিস্তান। ওপেনার সামির মিনহাসের দুর্দান্ত ইনিংসে ভারতকে জয়ের জন্য ৩৪৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে এবার রেকর্ড গড়তেই হতো আটবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে। তবে তা করতে পারেনি ভারতের যুবারা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯১ রানের হার দেখতে হয়েছে তাদের।
এশিয়া কাপের ফাইনালে এর আগে সর্বোচ্চ ৩১৪ রান করেছিল ভারত। ২০১৪ সালের সেই ম্যাচেই পাকিস্তানের কাছে ৪০ রানে হেরেছিল ভারত। এবার পাকিস্তান সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল।
পাকিস্তানের দেয়া বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ঝড়ের গতিতে রান তোলায় মনোযোগ দেয় ভারত। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে অধিনায়ক আয়ুশ মাহাত্রে যখন বিদায় নেন তখন ভারতের স্কোর ছিল ৩২। যার মধ্যে মাত্র ২ রান এসেছে অধিনায়কের ব্যাট থেকে।
অন্যদিকে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট চালাতে থাকে সূর্যবংশী যাদব। তবে সেই যাত্রা লম্বা হয়নি। ইনিংসের ৫ম ওভারের প্রথম বলে আলী রেজার শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি। থিতু হতে পারেননি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা অরুণ ভাগ্যশ্রীও।
এরপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ভারতে ব্যাটিং লাইনআপ। নিয়মিত বিরতিতে একের পর সাজঘরের পথ ধরে ভারতীয় ব্যাটাররা। ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন দশ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা দীপেশ দেভেন্দ্রান। তার এই রানে ভর করেই ১৫৬ রান করতে সক্ষম হয় ভারত।
ভারতের ইনিংসে সবচেয়ে বড় ধস নামিয়েছেন পাকিস্তানের পেসার আলী রেজা। ৬.২ ওভারে ৪২ রানের বিনিময়ে তিনি একাই চার উইকেট নেন। এছাড়া দুটি করে উইকেট পেয়েছেন মুহাম্মাদ সায়েম, আব্দুল সুবহান ও হুজাইফা আহসান।
এর আগে, টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানের ওপেনার মিনহাস ১১৩ বলে ১৭টি চার ও ৯টি ছক্কায় ১৭২ রানের ইনিংস খেলেন। এছাড়া মিডল অর্ডার ব্যাটার আহমেদ হুসাইনের ব্যাট থেকে আসে ৫৬ রানের ইনিংস। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন দীপেশ দেভেন্দ্রান।
